Справа про зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: Лубінець клопоче, щоб на суді був працівник Офісу Омбудсмана

Деталі

За даними Лубінця, у підготовчому судовому засіданні, призначеному на 27.09.2023, суд розглядатиме подане прокурором клопотання про розгляд кримінального провадження у закритому судовому засіданні.

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"Оскільки відповідно до пункту 9 частини першої статті 17 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», Уповноважений має право бути присутнім на засіданнях судів усіх інстанцій, у тому числі на закритих судових засіданнях, за умови згоди суб’єкта права, в інтересах якого судовий розгляд оголошено закритим.

Мною подане клопотання про присутність працівника Офісу Омбудсмана у судових засіданнях з метою здійснення моніторингу додержання процесуальних прав учасників судового провадження. У разі ухвалення рішення про розгляд справи у закритому режимі, суд має з’ясувати думку суб’єктів права, в інтересах яких судовий розгляд оголошено закритим, щодо поданого мною клопотання", - повідомив Лубінець у Telegram.

Додамо

За його словами, моніторинг додержання процесуальних прав у цій справі триває.

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Нагадаємо

В Офісі Омбудсмена повідомили про резонансну справу у селі Верхні Ворота, де троє підлітків постали перед судом за сексуальне насильство над 14-річною односельчанкою. Як повідомляється, спочатку суддя Воловецького районного суду присудила хлопцям по п’ять років позбавлення волі, але звільнила від покарання, призначивши усім трьом іспитовий термін на два роки. Суд виніс вирок по ст. 153 (сексуальне насильство, без проникнення), а не 152-й статті (зґвалтування). Представник регіонального представництва Офісу Омбудсмена побував у цьому селі.