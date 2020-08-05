Дело о квартирах для Нацгвардии в Буче: ВАКС отпустил директора компании под личное обязательство
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд отпустил под личное обязательство директора ООО "Бучажитлобуд-Кредит" Дмитрия Лашковицера, которого подозревают в причастности к завладению более 17 млн гривен Национальной гвардии Украины, передает корреспондент УНН.
"В удовлетворении ходатайства детектива НАБУ согласованного прокурором САП о применении меры пресечения в виде залога подозреваемому отказать. Применить к Лашковицеру ... меру пресечения в виде личного обязательства", - сказал судья.
Также на него также возложили следующие обязанности: прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по первому требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован и проживает, без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в уголовном производстве; сдать на хранение в территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
Кроме того, обязанности на Лашковицера положены до 5 октября 2020 года.
Напомним, завершилось досудебное расследование по делу о преступной группировке из пяти человек, которых подозревают в организации коррупционной схемы закупки для военнослужащих Национальной гвардии Украины квартир в городе Буча, непригодных для проживания.