Справа про квартири для Нацгвардії в Бучі: ВАКС відпустив директора компанії під особисте зобов'язання

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Вищий антикорупційний суд відпустив під особисте зобов’язання директора ТОВ “Бучажитлобуд-Кредит” Дмитра Лашковіцера, якого підозрюють у причетності до заволодіння понад 17 млн гривень Національної гвардії України, передає кореспондент УНН.

“У задоволенні клопотання детектива НАБУ погодженого прокурором САП про застосування запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному відмовити. Застосувати до Лашковіцера... запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання”, — сказав суддя.

Також на нього також поклали такі обов’язки: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований і проживає, без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до територіального підрозділу Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Окрім того, обов’язки на Лашковіцера покладені до 5 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, завершилось досудове розслідування у справі щодо злочинного угрупування з п’яти осіб, яких підозрюють в організації корупційної схеми закупівлі для військовослужбовців Національної гвардії України квартир у місті Буча, непридатних для проживання.

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