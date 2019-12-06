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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 100635 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Дело "правой руки" Трубы: суд арестовал пособника

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд арестовал предпринимателя, который был задержан вместе с бывшим служащим ГПУ, "правой рукой" директора ГБР Романа Трубы Игорем Щербиной с альтернативой залога в сумме 576 300 грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"В четверг, 5 декабря, следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 576 300 грн предпринимателю", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ВАКС арестовал "правую руку" Трубы и определил размер залога.

Напомним, по согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему начальнику Главного следственного управления ГПУ и предпринимателю, которые были уличены в получении 75 тыс. долларов.

Как сообщалось, в Киеве задержали "правую руку" директора ГБР Романа Трубы, который за 150 тыс. долларов "обещал" закрыть дело против столичного застройщика.

Украинские Национальные Новости

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