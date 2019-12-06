Дело "правой руки" Трубы: суд арестовал пособника

"В четверг, 5 декабря, следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 576 300 грн предпринимателю", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ВАКС арестовал "правую руку" Трубы и определил размер залога.

Напомним, по согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему начальнику Главного следственного управления ГПУ и предпринимателю, которые были уличены в получении 75 тыс. долларов.

Как сообщалось, в Киеве задержали "правую руку" директора ГБР Романа Трубы, который за 150 тыс. долларов "обещал" закрыть дело против столичного застройщика.