Справа "правої руки" Труби: суд арештував пособника
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд арештував підприємця, який був затриманий разом з колишнім службовцем ГПУ, “правою рукою” директора ДБР Романа Труби Ігорем Щербиною з альтернативою застави у сумі 576 300 грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.
"У четвер, 5 грудня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у сумі 576 300 грн підприємцю", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, ВАКС арештував "праву руку" Труби та визначив розмір застави.
Нагадаємо, за погодження прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому начальнику Головного слідчого управління ГПУ та підприємцю, яких було викрито на отриманні 75 тис. доларів.
Як повідомлялося, у Києві затримано “праву руку” директора ДБР Романа Труби, який за 150 тис. доларів “обіцяв” закрити справу проти столичного забудовника.