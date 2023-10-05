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“Дело не в территориях”: путин сделал циничное заявление о нападении на Украину

“Дело не в территориях”: путин сделал циничное заявление о нападении на Украину

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 октября. УНН. Президент рф владимир путин озвучил цель ведения войны против Украины во время пленарной сессии дискуссионного клуба “Валдай”. По его словам, это вовсе не борьба за “дополнительные территории”, речь идёт о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство, цитирует российского Президента УНН.

Цитата

“Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий. Нам еще осваивать и осваивать — и Восточную Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт. И даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальнее: речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство”, — убеждён путин.

Детали

Интересно, что российские СМИ интерпретировали слова путина про “принципы нового мироустройства”, как “гарантии безопасности народов и государства россии”.

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Далее в своей речи президент россии заявил, что мол российская федерация якобы и не начинала войну против Украины. По словам российского главы госсударства, россияне “поддержали” крымчан и севастопольцев, которых якобы запугивали этническими чистками в нацистском духе.

путин также уверен, что россия не пыталась подчинять себе донецкую и луганскую области Украины.

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