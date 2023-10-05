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"Справа не у територіях": путін зробив цинічну заяву про напад на Україну

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Президент росії володимир путін озвучив мету ведення війни проти України під час пленарної сесії дискусійного клубу «Валдай». За його словами, це зовсім не боротьба за «додаткові території», йдеться про принципи, на яких базуватиметься новий устрій світу, цитує російського президента УНН.

Цитата

«Немає у нас жодних інтересів з погляду відвойовування якихось додаткових територій. Нам ще освоювати та освоювати — і Східний Сибір, і Далекий Схід. Це не територіальний конфлікт. І навіть не встановлення регіонального геополітичного балансу. Питання набагато ширше і фундаментальніше: мова про принципи, на яких базуватиметься новий устрій світу», – переконаний путін.

Деталі

Цікаво, що російські ЗМІ інтерпретували слова путіна про «принципи нового устрою світу», як «гарантії безпеки народів та держави росії».

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Далі у своїй промові президент росії заявив, що, мовляв, російська федерація нібито і не починала війну проти України. За словами російського голови держави, росіяни «підтримали» кримчан та севастопольців, яких нібито залякували етнічними чистками у нацистському дусі.

Путін також впевнений, що росія не намагалася підкоряти собі донецьку та луганську області України.

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