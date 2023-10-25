Дело не в новом тарифе: регулятор дал совет Укрэнерго поработать с должниками

Детали

Национальный регулятор предложил Укрэнерго наладить работу с должниками. Эффективная претензионно-исковая работа НЭК «Укрэнерго» со своими должниками должна была бы повлиять на решение по вопросу накопления долгов на рынке.

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«В НКРЭКУ убеждены, что решение по вопросу накопления долгов на рынке заключается не в установлении нового тарифа на передачу электроэнергии, на котором настаивает НЭК «Укрэнерго», а в налаживании эффективной хозяйственной деятельности, в частности, претензионно-исковой работы со своими должниками по уплате указанных средств, которые должны стать источником погашения задолженности перед ГП «Гарантированный покупатель», - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее стало известно, что Укрэнерго ввело европейские правила для межгосударственной торговли электроэнергией. При этом остаются регуляторные ограничения, которые делают импортные операции убыточными и которые до начала холодов надо устранить.