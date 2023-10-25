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Дело не в новом тарифе: регулятор дал совет Укрэнерго поработать с должниками

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Вопрос накопления долгов на рынке электроэнергии зависит от того, как НЭК «Укрэнерго» наладит эффективную работу со своими должниками. На этом акцентирует Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает УНН.

Дело не в новом тарифе: регулятор дал совет Укрэнерго поработать с должниками

Детали

Национальный регулятор предложил Укрэнерго наладить работу с должниками. Эффективная претензионно-исковая работа НЭК «Укрэнерго» со своими должниками должна была бы повлиять на решение по вопросу накопления долгов на рынке.

Цитата

«В НКРЭКУ убеждены, что решение по вопросу накопления долгов на рынке заключается не в установлении нового тарифа на передачу электроэнергии, на котором настаивает НЭК «Укрэнерго», а в налаживании эффективной хозяйственной деятельности, в частности, претензионно-исковой работы со своими должниками по уплате указанных средств, которые должны стать источником погашения задолженности перед ГП «Гарантированный покупатель», - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее стало известно, что Укрэнерго ввело европейские правила для межгосударственной торговли электроэнергией. При этом остаются регуляторные ограничения, которые делают импортные операции убыточными и которые до начала холодов надо устранить. 

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