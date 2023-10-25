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Справа не у новому тарифі: регулятор дав пораду Укренерго попрацювати з боржниками

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Питання накопичення боргів на ринку електроенергії залежить від того, як НЕК «Укренерго» налагодить ефективну роботу зі своїми боржниками. На цьому наголошує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), передає УНН.

Справа не у новому тарифі: регулятор дав пораду Укренерго попрацювати з боржниками

Деталі

Національний регулятор запропонував Укренерго налагодити роботу із боржниками. Ефективна претензійно-позовна робота НЕК «Укренерго» зі своїми боржниками мала б вплинути на рішення щодо питання накопичення боргів на ринку.

Цитата

«У НКРЕКП переконані, що рішення щодо питання накопичення боргів на ринку полягає не у встановленні нового тарифу на передачу електроенергії, на якому наполягає НЕК «Укренерго», а у налагодженні ефективної господарської діяльності, зокрема, претензійно-позовної роботи зі своїми боржниками зі сплати вказаних коштів, які мали б стати джерелом погашення заборгованості перед ДП «Гарантований покупець», - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше стало відомо, що Укренерго запровадило європейські правила для міждержавної торгівлі електроенергії. При цьому залишаються регуляторні обмеження, які роблять імпортні операції збитковими і які до початку холодів треба усунути. 

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