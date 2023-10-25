Справа не у новому тарифі: регулятор дав пораду Укренерго попрацювати з боржниками
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Питання накопичення боргів на ринку електроенергії залежить від того, як НЕК «Укренерго» налагодить ефективну роботу зі своїми боржниками. На цьому наголошує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), передає УНН.
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Національний регулятор запропонував Укренерго налагодити роботу із боржниками. Ефективна претензійно-позовна робота НЕК «Укренерго» зі своїми боржниками мала б вплинути на рішення щодо питання накопичення боргів на ринку.
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«У НКРЕКП переконані, що рішення щодо питання накопичення боргів на ринку полягає не у встановленні нового тарифу на передачу електроенергії, на якому наполягає НЕК «Укренерго», а у налагодженні ефективної господарської діяльності, зокрема, претензійно-позовної роботи зі своїми боржниками зі сплати вказаних коштів, які мали б стати джерелом погашення заборгованості перед ДП «Гарантований покупець», - ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Раніше стало відомо, що Укренерго запровадило європейські правила для міждержавної торгівлі електроенергії. При цьому залишаються регуляторні обмеження, які роблять імпортні операції збитковими і які до початку холодів треба усунути.