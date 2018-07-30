Дело Манафорта: стала известна стоимость политических услуг для Януковича

Часть из них касается его украинской периода жизни, с 2005 по 2014 год, когда он работал на "Партию Регионов" и правительство Виктора Януковича. Другая часть - финансовые документы, свидетельствующие о том, как Манафорт распоряжался средствами, полученными в результате этих и других проектов.



Один из важных документов - отдельное заявление следователей о электронных письмах Манафорта, присланных украинским политикам, американским коллегам и подрядчикам.



К началу съезда "Партии регионов", запланированного на 3 декабря 2005 года, Манафорт и его заместитель Фил Гриффин с самого начале ноября обсуждали с Василием Джарты (умер в 2011 году), первым заместителем политисполкома "Партии Регионов" и бизнесменом Эдуардом Прутником, что нужно для проведения съезда, и предлагали бюджеты.



Так, расходы на дизайн, свет, флаги, технических консультантов и оборудования должны были составить 565 тыс. долларов. Команда стратегов, которая написала подробные тезисы, расходы на печать и само проведение тренингов - 47 тысяч 250 долларов.



Бюджет на тур Януковича с 120-ю мероприятиями, а также расходы на три специальные команды советников, транспорт, свет, звук, гонорар тур-директора - 1 млн 562 тыс. 500 долларов.



Команда Манафорта выпустила специальное пособие для участников съезда, который сначала отправила в то время первому заместителю политисполкома "Партии регионов" Василию Джарты и бизнесмену Эдуарду Прутнику.



В нем прописаны основы общения с прессой, поведения во время публичных мероприятий и перед камерами.



Так, рекомендовалось не стоять на подиуме, а двигаться и призвать к действию, и указывалось, как работать с будущим расписанием: не более трех встреч в сутки, основные должны назначаться на утренней-дневное время, у Лидера должно быть время на личную трапезу. Он сам не должен появляться на публике до заката, его контакты с прессой не должны быть спонтанными, а сведенными к заранее назначенным интервью и пресс-конференциям.



В следующих письмах политтехнолог рекомендует начать 8-й съезд Партии регионов (декабрь 2005 года) с выступления Януковича перед шахтерами на площади перед киевским вокзалом. По мнению Манафорта, этот эмоциональный момент имел напомнить участникам о событиях Оранжевой революции 2004 года, которая, несмотря на массовые протесты, обошлось без кровопролития.



Там же, по замыслу политтехнолога, должен был состояться концерт, за телевизионную трансляцию которого должна взяться ТРК "Украина" (ее основным акционером является холдинг СКМ Рината Ахметова).



Среди представленных обвинением документов является расписание выходов спикеров "Партии регионов" и черновики выступлений Анны Герман, Тараса Чорновила, самого Януковича, написанные на английском языке. А также - памятник агитатора "Партии регионов" о том, как вести себя с прессой, каковы ключевые методики агитации и ключевые экономические тезисы Оранжевой революции.



Напомним, как сообщал Голос Америки, бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт хочет, чтобы судья в США, который занимается его делом, не позволил присяжным увидеть 51 элемент доказательной базы, который детализирует его политическую работу в Украине.