Справа Манафорта: стала відома вартість політичних послуг для Януковича

ukru
Ексклюзив
17:08 • 41687 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

15:22 • 78726 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 83721 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 110344 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 91730 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 114771 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 156428 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 189108 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 288199 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167107 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3 м/с
82 %
751 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

25 березня, 09:56 • 105196 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

25 березня, 10:16 • 98640 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 50237 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 40798 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

16:44 • 53514 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 110338 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 157332 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 288197 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 219154 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 245786 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 22797 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 40798 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 50237 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 51506 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 65843 перегляди
Актуальне
Справа Манафорта: стала відома вартість політичних послуг для Януковича

Справа Манафорта: стала відома вартість політичних послуг для Януковича

Київ • УНН

 • 10915 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. За кілька днів до початку судових слухань у справі Пола Манафорта в американському штаті Вірджинія, сторона обвинувачення надала суду кілька сотень сторінок зібраних проти політтехнолога доказів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС-Україна.

Частина з них стосується його українського періоду життя, з 2005 по 2014 рік, коли він працював на "Партію Регіонів" і уряд Віктора Януковича. Інша частина - фінансові документи, що свідчать про те, як Манафорт розпоряджався коштами, отриманими в результаті цих та інших проектів.

Один з важливих документів - окрема заява слідчих про електронні листи Манафорта, надісланих українським політикам, американським колегам і підрядникам.

До початку з'їзду "Партії Регіонів", запланованого на 3 грудня 2005 року, Манафорт і його заступник Філ Гріффін з самого початку листопада обговорювали з Василем Джарти (помер у 2011 році), першим заступником політвиконкому "Партії Регіонів" і бізнесменом Едуардом Прутніком, що саме потрібно для проведення з'їзду, і пропонували бюджети.

Так, витрати на дизайн, світло, прапори, технічних консультантів і обладнання мали скласти 565 тисяч доларів. Команда стратегів, яка написала докладні тези, витрати на друк і саме проведення тренінгів - 47 тисяч 250 доларів.

Бюджет на тур Януковича з 120-ма заходами, а також витрати на три спеціальні команди радників, транспорт, світло, звук, гонорар тур-директора - 1 мільйон 562 тисячі 500 доларів.

Команда Манафорта випустила спеціальний посібник для учасників з'їзду, який спершу відправила на той час першому заступнику політвиконкому "Партії Регіонів" Василю Джарти і бізнесменові Едуарду Прутніку.

У ньому були прописані основи спілкування з пресою, поведінки під час публічних заходів і перед камерами.

Так, рекомендувалося не стояти на подіумі, а рухатися і закликати до дії, і вказувалося, як працювати з майбутнім розкладом: не більше трьох зустрічей на добу, основні повинні призначатися на ранково-денний час, у Лідера має бути час на особисту трапезу. Він сам не мав з'являтися на публіці до заходу, його контакти з пресою не мали бути спонтанними, а зведеними до заздалегідь призначених інтерв'ю і прес-конференцій.

У наступних листах політтехнолог рекомендує почати 8-й з'їзд Партії Регіонів (грудень 2005 року) з виступу Януковича перед шахтарями на площі перед київським вокзалом. На думку Манафорта, цей емоційний момент мав нагадати учасникам про події Помаранчевої революції 2004 року, яка, попри масові протести, обійшлася без кровопролиття.

Там же, за задумом політтехнолога, мав відбутися концерт, за телевізійну трансляцію якого мала взятися ТРК "Україна" (її основним акціонером є холдинг СКМ Ріната Ахметова).

Серед представлених обвинуваченням документів є розклад виходів спікерів "Партії Регіонів" і чернетки виступів Анни Герман, Тараса Чорновола, самого пана Януковича, написані англійською мовою. А також - пам'ятка агітатора "Партії Регіонів" про те, як поводитися з пресою, якими є ключові методики агітації та ключові економічні тези Помаранчевої революції.

Нагадаємо, як повідомляв Голос Америки, колишній голова передвиборчого штабу Дональд Трампа Пол Манафорт хоче, щоб суддя у США, який займається його справою, не дозволив присяжним побачити 51 елемент доказової бази, яка деталізує його політичну роботу в Україні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.38
Bitcoin
$87,889.60
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,052.00
Ethereum
$2,064.97