Справа Манафорта: стала відома вартість політичних послуг для Януковича

Частина з них стосується його українського періоду життя, з 2005 по 2014 рік, коли він працював на "Партію Регіонів" і уряд Віктора Януковича. Інша частина - фінансові документи, що свідчать про те, як Манафорт розпоряджався коштами, отриманими в результаті цих та інших проектів.



Один з важливих документів - окрема заява слідчих про електронні листи Манафорта, надісланих українським політикам, американським колегам і підрядникам.



До початку з'їзду "Партії Регіонів", запланованого на 3 грудня 2005 року, Манафорт і його заступник Філ Гріффін з самого початку листопада обговорювали з Василем Джарти (помер у 2011 році), першим заступником політвиконкому "Партії Регіонів" і бізнесменом Едуардом Прутніком, що саме потрібно для проведення з'їзду, і пропонували бюджети.



Так, витрати на дизайн, світло, прапори, технічних консультантів і обладнання мали скласти 565 тисяч доларів. Команда стратегів, яка написала докладні тези, витрати на друк і саме проведення тренінгів - 47 тисяч 250 доларів.



Бюджет на тур Януковича з 120-ма заходами, а також витрати на три спеціальні команди радників, транспорт, світло, звук, гонорар тур-директора - 1 мільйон 562 тисячі 500 доларів.



Команда Манафорта випустила спеціальний посібник для учасників з'їзду, який спершу відправила на той час першому заступнику політвиконкому "Партії Регіонів" Василю Джарти і бізнесменові Едуарду Прутніку.



У ньому були прописані основи спілкування з пресою, поведінки під час публічних заходів і перед камерами.



Так, рекомендувалося не стояти на подіумі, а рухатися і закликати до дії, і вказувалося, як працювати з майбутнім розкладом: не більше трьох зустрічей на добу, основні повинні призначатися на ранково-денний час, у Лідера має бути час на особисту трапезу. Він сам не мав з'являтися на публіці до заходу, його контакти з пресою не мали бути спонтанними, а зведеними до заздалегідь призначених інтерв'ю і прес-конференцій.



У наступних листах політтехнолог рекомендує почати 8-й з'їзд Партії Регіонів (грудень 2005 року) з виступу Януковича перед шахтарями на площі перед київським вокзалом. На думку Манафорта, цей емоційний момент мав нагадати учасникам про події Помаранчевої революції 2004 року, яка, попри масові протести, обійшлася без кровопролиття.



Там же, за задумом політтехнолога, мав відбутися концерт, за телевізійну трансляцію якого мала взятися ТРК "Україна" (її основним акціонером є холдинг СКМ Ріната Ахметова).



Серед представлених обвинуваченням документів є розклад виходів спікерів "Партії Регіонів" і чернетки виступів Анни Герман, Тараса Чорновола, самого пана Януковича, написані англійською мовою. А також - пам'ятка агітатора "Партії Регіонів" про те, як поводитися з пресою, якими є ключові методики агітації та ключові економічні тези Помаранчевої революції.



Нагадаємо, як повідомляв Голос Америки, колишній голова передвиборчого штабу Дональд Трампа Пол Манафорт хоче, щоб суддя у США, який займається його справою, не дозволив присяжним побачити 51 елемент доказової бази, яка деталізує його політичну роботу в Україні.