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Дело Манафорта: Гейтс дал показания о сотрудничестве с ПР и украинскими олигархами

Дело Манафорта: Гейтс дал показания о сотрудничестве с ПР и украинскими олигархами

Киев  •  УНН

 • 10462 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Сегодня во время судебного заседания по делу бывшего помощника президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, его партнер по бизнесу Рик Гейтс снова дает показания против своего экс-коллеги, передает УНН со ссылкой на CNN.

Юрист отдела юстиции Грег Андрес, который допрашивал Гейтса вчера, начал допрос с вопросов о банковских счетах на Кипре, которые украинские бизнесмены просили Гейтса и Манафорта создать с целью осуществления денежных операций.

Гейтс подробно рассказал о том, за какую сумму денег каждый украинский миллиардер работал с Манафортом, указывая на то, сколько денег было отправлено на скрытые счета на Кипре в 2011 и 2012 годах. Это составляло не менее 5 млн евро.

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Прокуроры и Гейтс показали четыре различные контракты, в которых украинская подставная компания согласилась заплатить компании Манафорта за политическую консультацию за рубежом. В одном из этих случаев оплата поддерживала лоббирование в США, сказал Гейтс.

По словам Гейтса, лидеры Партии регионов Украины должны были встретиться с Манафортом, чтобы разработать бюджет для своих кампаний, а затем согласовать суммы и структуры платежей.

После этого они должны были использовать юридическую фирму на Кипре, чтобы заключать договоры и размещать в них детали суммы контрактов. Некоторые из них были подписаны директорами кипрских компаний, которые с обеих сторон контролировали счета.

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Россиянин Константин Килимник, работавший на Манафорта, должен был собирать договора и выполнять их, сказал Гейтс.

Консалтинговые контракты показали, что компании Манафорта, такие как Black Sea View Limited, Peranova Holdings и Leviathan Advisors Limited, заработали больше 5 млн евро в украинских миллиардеров Сергея Левочкина и Сергея Тигико.

Гейтс отметил, что украинцы использовали подставные компании Telmar Investments и Dressler Holdings для заключения сделок и осуществления выплат Манафорту.

Манафорт руководил оборотом средств через кипрские счета по электронной почте, показал Рик Гейтс.

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Прокуроры начали показывать письма между Манафортом и Гейтсом во вторник, подтверждающие историю Гейтса, что Манафорт руководил перемещением денег своей консалтинговой компании, заработанных в Украине.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки деловой партнер экс-руководителя предвыборной кампании американского президента Рик Гейтс рассказал, как он помог Полу Манафорту скрыть миллионы долларов, заработанные в украинских клиентов.

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