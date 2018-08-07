Справа Манафорта: Гейтс дав свідчення про співпрацю з ПР та українськими олігархами

Юрист відділу юстиції Грег Андрес, який допитував Гейтса минулої доби, почав допит із запитань про банківські рахунки на Кіпрі, які українські бізнесмени просили Гейтса та Манафорта створити з метою здійснення грошових операцій.

Гейтс детально розповів, за яку суму грошей кожен український мільярдер працював з Манафортом, вказуючи на те, скільки грошей було вкладено в приховані рахунки на Кіпрі в 2011 та 2012 роках. Це становило щонайменше 5 мільйонів євро.

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Прокурори та Гейтс показали чотири різні контракти, в яких українська підставна компанія погодилася заплатити компанії Манафорта за політичну консультацію за кордоном. В одному з цих випадків оплата підтримувала лобіювання в США, сказав Гейтс.

За словами Гейтса, лідери Партії регіонів України повинні були зустрітись з Манафортом, щоб розробити бюджет для своїх кампаній, а потім узгодити суми та структури платежів.

Після цього вони мали використовувати юридичну фірму на Кіпрі, щоб укладати договори та розміщувати в них деталі суми контрактів. Деякі з них були підписані директорами кіпрських компаній, які з обох сторін контролювали рахунки.

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Росіянин Костянтин Кілімнік, що працював на Манафорта, мав збирати угоди і виконувати їх, сказав Гейтс.

Консалтингові контракти показали, що компанії Манафорта, такі як Black Sea View Limited, Peranova Holdings та Leviathan Advisors Limited, заробили більше 5 мільйонів євро від українських мільярдерів Сергія Льовочкіна та Сергія Тігіка.

Гейтс зазначив, що українці використовували підставні компанії Telmar Investments і Dressler Holdings для укладення угод та здійснення виплат Манафорту.

Манафорт керував обігом коштів через кіпрські рахунки по електронній пошті, засвідчив Рік Гейтс.

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Прокурори почали показувати листи між Манафортом та Гейтсом у вівторок, що підтверджують історію Гейтса, що Манафорт керував переміщенням грошей своєї консалтингової компанії, зароблені в Україні.

Як повідомляв УНН, минулої доби діловий партнер екс-керівника передвиборчої кампанії американського президента Рік Гейтс розповів, як він допоміг Полу Манафорту приховати мільйони доларів, зароблені в українських клієнтів.