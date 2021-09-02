Дело "Хизб ут-Тахрир": сегодня в Крыму рассмотрят апелляции на избрание меры пресечения двум политзаключенным
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Сегодня во временно оккупированном Крыму рассмотрят апелляционные жалобы стороны защиты на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей Джеббару Бекирову и Завуру Абдуллаеву. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.
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“Сегодня в подконтрольном РФ „Севастопольском городском суде“ во временно оккупированном Крыму состоится рассмотрение апелляционных жалоб стороны защиты на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей двум крымским татарам Джеббару Бекирову и Завуру Абдуллаеву, которые были незаконно арестованные после массовых обысков 17 августа 2021 во временно оккупированном Крыму”, — написала Людмила Денисова.
Добавим
В то же время в Военном апелляционном суде города Власиха Московской области состоится рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей участнику “белогорской группы” по делу “Хизб ут-Тахрир” Азамату Эюпову.
Также в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоится судебное заседание по делу “Хизб ут-Тахрир” в отношении участников “второй симферопольской группы”, в которую входят Джемиль Гафаров, Сервер Газиев, Алим Каримов, Сейран Муртаза и Ерфан Османов. Во время судебного заседания планируют провести допрос секретного свидетеля ФСБ РФ.
Людмила Денисова призвала Генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского, международные правозащитные организации посетить незаконные судилища для недопущения нарушения прав незаконно удерживаемых граждан Украины, а также для содействия обеспечения права на защиту и справедливый суд.
Напомним
Вчера в Ростове-на-Дону состоялось судебное заседание против пятерых фигурантов дела “Хизб ут-Тахрир”.
25 крымскотатарских общественных активистов обвиняют в причастности к исламской политической партии “Хизб ут-Тахрир”, которую в России признали террористической.
Большинство арестованных — участники правозащитного объединения “Крымская Солидарность”. Умерова, Бекирова, Изету, Базарова и Айвазова обвиняют по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (“Организация деятельности террористической организации”, к пожизненному лишению свободы). Остальные по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (“Участие в деятельности террористической организации”, до 20 лет лишения свободы). Всем фигурантам дела было также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ (“Приготовление к насильственному захвату власти”, до 10 лет лишения свободы).