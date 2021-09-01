Справа "Хізб ут-Тахрір": сьогодні в Ростові-на-Дону відбудеться судове засідання проти п'ятьох фігурантів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Сьогодні у Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону відбудеться судове засідання у справі “Хізб ут-Тахрір”. Про це повідомила уповноваженна Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, інформує УНН.
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Засідання проведуть щодо учасників “другої сімферопольської групи”, до якої входять: Акім Бекіров, Сейтвелі Сейтабдієва, Рустем Сейтхалілов, Руслан Сулейманов, Асан Яніков. Під час засідання планують розглянути справу по суті.
Людмила Денісова закликала “Генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського, міжнародні правозахисні організації відвідати незаконне судилище задля недопущення порушення прав незаконно утримуваних громадян України, а також сприяння забезпеченню права на захист і справедливий суд”.
Нагадаємо
25 кримськотатарських громадських активістів звинувачують у причетності до ісламської політичної партії “Хізб ут-Тахрір”, яку в Росії визнанали терористичною.
Більшість заарештованих є учасниками правозахисного об’єднання “Кримська Солідарність”. Умеров, Бекіров, Ізета, Базаров і Айвазов звинувачуються за ч. 1 ст. 205.5 КК РФ (“Організація діяльності терористичної організації”, до довічного позбавлення волі). Решта по ч. 2 ст. 205.5 КК РФ (“Участь в діяльності терористичної організації”, до 20 років позбавлення волі). Всім фігурантам справи було також пред’явлено звинувачення за ч. 1 ст. 30 і ст. 278 КК РФ (“Приготування до насильницького захоплення влади”, до 10 років позбавлення волі).
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