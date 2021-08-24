“Справа Хізб ут-Тахрір”: суд залишив журналіста Ремзі Бекирова і чотирьох активістів в СІЗО ще на три місяці

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою п’ятьом фігурантам справи “другий Сімферопольської групи” Хізб ут-Тахрір на три місяці. Цивільний журналіст Ремзі Бекіров, правозахисник Риза Ізета, активісти Раим Айвазов, Шабан Умеров і Фарход Базаров залишаться в СІЗО до 16 грудня поточного року. Про це повідомляє об’єднання “Кримська солідарність”, передає УНН.

Деталі

Прокурор клопотав про продовження запобіжного заходу по “неотпавшім підставах”. Раніше він обгрунтовував запобіжний захід тяжкістю злочину і тим, що підсудні можуть втекти і вплинути на хід суду.

Сторона захисту спростувала його доводи, мотивувавши це міцними соціальними зв’язками у підсудних в Криму і відсутністю можливості до втечі. Адвокати стверджували, що їх підзахисні планують захищати себе в суді і доводити свою невинність.

Доповнення

Активіста заарештували в березні 2019 року. 25 кримськотатарських громадських активістів — Руслан Сулейманов, Алім Карімов, Рустем Шейхаліев, Меджіт Абдурахманов, Яшар Муедінов, Білял Адилов, Джеміль Гафаров, Риза Ізета, Иззет Абдуллаєв, Асан Янік, Шабан Умеров, Меджіт Абдурахманов, Тофік Абдулгазіев, Сейтвелієв Сейтабдіев, Рустем Сейтхалілов, Яким Бекіров, Фарход Базаров, Сервет Газієв, Сейран Муртаза, Ерфан Османов, Осман Аріфмеметов, Ремзі Бекіров, Ескендер Сулейманов, Енвер Аметов, Владлен Абдулкадиров і Раим Айвазов — звинувачуються в причетності до ісламської політичної партії “Хізб ут-Тахрір”, визнаної в Росії терористичної, але діючої без обмеження на рівні національних законодавств багатьох країн світу.

Більшість заарештованих є учасниками правозахисного об’єднання “Кримська Солідарність”. Умеров, Бекіров, Ізета, Базаров і Айвазов звинувачуються за ч. 1 ст. 205.5 КК РФ ( “Організація діяльності терористичної організації”, до довічного позбавлення волі). Решта по ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ( “Участь в діяльності терористичної організації”, до 20 років позбавлення волі). Всім фігурантам справи було також пред’явлено звинувачення за ч. 1 ст. 30 і ст. 278 КК РФ ( “Приготування до насильницького захоплення влади”, до 10 років позбавлення волі).

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