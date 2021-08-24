“Дело Хизб ут-Тахрир”: суд оставил журналиста Ремзи Бекирова и четверых активистов в СИЗО ещё на три месяца

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил меру пресечения в виде содержания под стражей пятерым фигурантам дела “второй Симферопольской группы” Хизб ут-Тахрир на три месяца. Гражданский журналист Ремзи Бекиров, правозащитник Риза Изетов, активисты Раим Айвазов, Шабан Умеров и Фарход Базаров останутся в СИЗО до 16 декабря текущего года. Об этом сообщает объединение “Крымская солидарность”, передает УНН.

Детали

Прокурор ходатайствовал о продлении меры пресечения по «неотпавшим основаниям». Ранее он обосновывал меру пресечения тяжестью преступления и тем, что подсудимые могут сбежать и повлиять на ход суда.
Сторона защиты опровергла его доводы, мотивировав это крепкими социальными связями у подсудимых в Крыму и отсутствием возможности к побегу. Адвокаты утверждали, что их подзащитные планируют защищать себя в суде и доказывать свою невиновность.

Дополнение

Активиста арестовали в марте 2019 года. 25 крымскотатарских общественных активистов — Руслан Сулейманов, Алим Каримов, Рустем Шейхалиев, Меджит Абдурахманов, Яшар Муединов, Билял Адилов, Джемиль Гафаров, Риза Изетов, Иззет Абдуллаев, Асан Яников, Шабан Умеров, Меджит Абдурахманов, Тофик Абдулгазиев, Сейтвели Сейтабдиев, Рустем Сейтхалилов, Аким Бекиров, Фарход Базаров, Сервет Газиев, Сейран Муртаза, Эрфан Османов, Осман Арифмеметов, Ремзи Бекиров, Эскендер Сулейманов, Энвер Аметов, Владлен Абдулкадыров и Раим Айвазов — обвиняются в причастности к исламской политической партии «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической, но действующей без ограничения на уровне национальных законодательств многих стран мира.

Большинство арестованных являются участниками правозащитного объединения «Крымская Солидарность». Умеров, Бекиров, Изетов, Базаров и Айвазов обвиняются по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации», до пожизненного лишения свободы). Остальные по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации», до 20 лет лишения свободы). Всем фигурантам дела было также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ («Приготовление к насильственному захвату власти», до 10 лет лишения свободы).

Украинские Национальные Новости

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