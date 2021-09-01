Дело "Хизб ут-Тахрир": сегодня в Ростове-на-Дону состоится судебное заседание против пяти фигурантов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Сегодня в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоится судебное заседание по делу “Хизб ут-Тахрир”. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.
Детали
Заседание проведут в отношении участников “второй симферопольской группы”, в которую входят: Аким Бекиров, Сейтвели Сейтабдиева, Рустем Сейтхалилов, Руслан Сулейманов, Асан Яников. Во время заседания планируют рассмотреть дело по существу.
Людмила Денисова призвала “Генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского, международные правозащитные организации посетить незаконное судилище для недопущения нарушения прав незаконно удерживаемых граждан Украины, а также содействия обеспечения права на защиту и справедливый суд”.
Напомним
25 крымскотатарских общественных активистов обвиняют в причастности к исламской политической партии “Хизб ут-Тахрир”, которую в России признали террористической.
Большинство арестованных являются участниками правозащитного объединения “Крымская Солидарность”. Умеров, Бекиров, Изета, Базаров и Айвазов обвиняются по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (“Организация деятельности террористической организации”, к пожизненному лишению свободы). Остальные по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (“Участие в деятельности террористической организации”, до 20 лет лишения свободы). Всем фигурантам дела было также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ (“Приготовление к насильственному захвату власти”, до 10 лет лишения свободы).
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