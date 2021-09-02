Справа "Хізб ут-Тахрір": сьогодні у Криму розглянуть апеляції на обрання запобіжного заходу двом політв'язням

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“Сьогодні у підконтрольному РФ „Севастопольському міському суді“ в тимчасово окупованому Криму відбудеться розгляд апеляційних скарг сторони захисту на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою двом кримським татарам Джеббару Бекірову та Завуру Абдуллаєву, яких було незаконно заарештованого після масових обшуків 17 серпня 2021 року в тимчасово окупованому Криму”, — написала Людмила Денісова.

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Водночас у Військовому апеляційному суді міста Власіха Московської області відбудеться розгляд апеляційної скарги сторони захисту на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою учаснику “білогорської групи” у справі “Хізб ут-Тахрір” Азамату Еюпову.

Також у Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону відбудуться судове засідання у справі “Хізб ут-Тахрір” стосовно учасників “другої сімферопольської групи”, до якої входять Джеміль Гафаров, Сервер Газієв, Алім Карімов, Сейран Муртаза та Ерфан Османов. Під час судового засідання планують провести допит секретного свідка ФСБ РФ.

Людмила Денісова закликала Генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського, міжнародні правозахисні організації відвідати незаконні судилища задля недопущення порушення прав незаконно утримуваних громадян України, а також сприяння забезпеченню права на захист і справедливий суд.

Нагадаємо

Учора в Ростові-на-Дону відбулося судове засідання проти п’ятьох фігурантів справи “Хізб ут-Тахрір”.

25 кримськотатарських громадських активістів звинувачують у причетності до ісламської політичної партії “Хізб ут-Тахрір”, яку в Росії визнанали терористичною.

Більшість заарештованих є учасниками правозахисного об’єднання “Кримська Солідарність”. Умерова, Бекірова, Ізету, Базарова і Айвазова обвинувачують за ч. 1 ст. 205.5 КК РФ (“Організація діяльності терористичної організації”, до довічного позбавлення волі). Решта по ч. 2 ст. 205.5 КК РФ (“Участь в діяльності терористичної організації”, до 20 років позбавлення волі). Всім фігурантам справи було також пред’явлено звинувачення за ч. 1 ст. 30 і ст. 278 КК РФ (“Приготування до насильницького захоплення влади”, до 10 років позбавлення волі).