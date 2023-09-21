Дело Фирташа: бывшего руководителя "Криворожгаза" отправили под арест и определили залог в более 160 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Бывшему председателю правления АО “Криворожгаз” избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативной суммой залога более 160 млн грн, передает УНН с ссылкой на БЭБ.
Детали
Как сообщили в БЭБ, детективы получили доказательства хищения газа из газотранспортной системы Украины. Подтверждена сумма ущерба нанесенного государству – более 202 млн грн.
Сейчас бывший председатель правления акционерного общества подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Напомним
Бюро экономической безопасности Украины арестовало имущество подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа еще на более 7,4 млрд грн. Кроме того, детективы БЭБ получили доказательства хищения газа из газотранспортной системы Украины еще тремя руководителями облгазов, и также наложили арест на движимое и недвижимое имущество подозреваемых.
Подозреваемые в течение 2021 года нанесли государству более 4,2 млрд грн убытков.
Досудебное расследование продолжается.