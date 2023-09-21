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Справа Фірташа: колишнього керівника "Криворіжгазу" відправили під арешт і визначили заставу в понад 160 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Колишньому голові правління АТ “Криворіжгаз” обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною сумою застави понад 160 млн грн, передає УНН із посиланням на БЕБ.

Деталі

Як повідомили у БЕБ, детективи отримали докази розкрадання газу із газотранспортної системи України. Підтверджена сума збитків завданих державі – понад 202 млн грн.

Наразі колишній голова правління акціонерного товариства підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Нагадаємо

Бюро економічної безпеки України арештувало майно підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа ще на понад 7,4 млрд грн. Крім того, детективи БЕБ отримали докази розкрадання газу із газотранспортної системи України ще трьома керівниками облгазів, і також наклали арешт на рухоме й нерухоме майно підозрювани.

Підозрювані впродовж 2021 року завдали державі понад 4,2 млрд грн збитків.

Досудове розслідування триває.

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