Потребительская инфляция в марте ускорилась - НБУ

Как сообщили в НБУ, ускорение инфляции в годовом измерении было ожидаемым.

"Инфляция сырых продуктов питания ускорилась за счет увеличения производственных затрат, активного экспорта и низкой базы сравнения. Также повлияло плановое повышение отдельных тарифов и акцизов. Зато улучшение ситуации на мировых товарных рынках обусловило укрепление обменного курса гривны в феврале и марте, сдерживало базовую инфляцию", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, по данным Нацбанка, фактическая инфляция в годовом измерении оказалась несколько ниже траектории прогноза Национального банка, опубликованного в инфляционной отчете (январь 2017), предусматривающей замедление роста ИПЦ до 9,1% на конец 2017 года.

"Это прежде всего объясняется рядом факторов предложения, вследствие действия которых темпы роста цен на сырые продукты питания были ниже, чем прогнозировались. Дополнительным фактором был просмотр Государственной службой статистики Украины методологии расчета инфляционных показателей. Однако, по оценкам Национального банка, этот эффект будет нивелирован во втором полугодии", - добавили в НБУ.

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