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Споживча інфляція у березні прискорилася - НБУ

Споживча інфляція у березні прискорилася - НБУ

Київ • УНН

 • 15176 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. У березні 2017 року споживча інфляція прискорилася до 15,1% із 14,2% у лютому. У місячному вимірі зростання індексу споживчих цін становило 1,8%. Про це йдеться у повідомленні НБУ, де оприлюднені дані Держстатистики, передає УНН.

Як повідомили у НБУ, прискорення інфляції в річному вимірі було очікуваним.

"Інфляція сирих продуктів харчування пришвидшилася за рахунок збільшення виробничих витрат, активного експорту та низької бази порівняння. Також вплинуло планове підвищення окремих тарифів та акцизів. Натомість покращення ситуації на світових товарних ринках, що зумовило зміцнення обмінного курсу гривні в лютому та березні, стримувало базову інфляцію", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, за даними Нацбанку, фактична інфляція в річному вимірі виявилася дещо нижчою за траєкторії прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті (січень 2017), що передбачає уповільнення зростання ІСЦ до 9.1% на кінець 2017 року.

"Це насамперед пояснюється низкою факторів пропозиції, унаслідок дії яких темпи зростання цін на сирі продукти харчування були нижчими, ніж прогнозувалися. Додатковим чинником був перегляд Державною службою статистики України методології розрахунку інфляційних показників. Проте, за оцінками Національного банку, цей ефект буде нівельований у другому півріччі", - додали в НБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: інфляція в Україні в березні зросла до майже 2%

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