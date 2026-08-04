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Spotify спрогнозировал рост по пользователям ниже ожиданий - акции упали

Киев • УНН

 • 4411 просмотра

Spotify прогнозирует 788 млн активных пользователей в третьем квартале, что ниже оценок аналитиков в 793,5 млн. Операционная прибыль составит 670 млн евро, также не оправдав прогнозов, из-за чего акции упали на 6,4%.

Spotify спрогнозировал рост по пользователям ниже ожиданий - акции упали

Акции Spotify Technology SA упали на предварительных торгах после того, как крупнейший в мире сервис потоковой передачи музыки дал неблагоприятные прогнозы по активным пользователям и операционной прибыли в третьем квартале, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Ежемесячное количество активных пользователей вырастет до 788 миллионов в текущем периоде, сообщила компания из Стокгольма во вторник в своем заявлении. Это по сравнению со средней оценкой аналитиков в 793,5 миллиона. Операционная прибыль в третьем квартале составит 670 миллионов евро (771 миллион долларов), что также не оправдает ожиданий.

Хотя Spotify традиционно сосредоточивался на росте числа подписчиков как способе увеличения дохода, сейчас он регулярно повышает цены и надеется, что его самые преданные пользователи будут платить еще больше за доступ к специальным функциям. Инвесторы внимательно следят за количеством пользователей как показателем здоровья компании.

Акции Spotify упали на 6,4% в начале торгов перед открытием рынков в Нью-Йорке. В понедельник акции закрылись на уровне 486,33 доллара, и с начала года снизились на 16%.

Общее количество пользователей выросло на 12% по сравнению с предыдущим годом до 777 миллионов во втором квартале. Spotify сообщил о росте числа подписчиков на 9% до 300 миллионов, что немного превышает прогнозы аналитиков в 299,2 миллиона.

Доход за квартал вырос на 14% до 4,78 миллиарда евро, что немного ниже ожиданий. Рост был обусловлен новыми подписчиками по всему миру и более высокими ценами.

Скорректированный операционный доход составил 655 миллионов евро, что превышает прогноз аналитиков в 637 миллионов евро. Spotify заявила, что рост доходов компенсировал дополнительные расходы на контент, включая музыку, аудиокниги и видеоподкасты.

Ранее в этом году Густав Седерстрем, со-генеральный директор, заявил, что компания внедрила искусственный интеллект, чтобы ускорить и увеличить количество выпускаемых продуктов, а также лучше персонализировать сервис под вкусы людей.

Spotify и Universal позволят фанатам создавать ИИ-каверы на песни23.05.26, 22:55 • 5782 просмотра

В мае компания продемонстрировала некоторые из этих разработок во время дня инвесторов. Например, благодаря партнерству с Live Nation Entertainment Inc. клиенты получат доступ к билетам на концерты своих любимых исполнителей. Многие новые продукты будут доступны исключительно подписчикам или потребуют от пользователей большей платы за их использование.

Среди этих более дорогих предложений компания анонсировала музыкальный продукт на основе искусственного интеллекта в партнерстве с Universal Music Group NV, крупнейшим звукозаписывающим лейблом, который позволит пользователям платить за создание ремиксов или каверов на песни в приложении с использованием ИИ.

На протяжении многих лет Spotify стремился выделиться среди своих конкурентов, расширяясь от места, ориентированного исключительно на музыку, до места, сосредоточенного на разнообразном контенте, который заставляет пользователей возвращаться. Сейчас он предлагает как подкасты, так и аудиокниги, и все больше продвигается в области видеоконтента, который является стандартным на таких платформах, как YouTube. Компания также начала позволять музыкантам загружать музыкальные видео напрямую на платформу.

Юлия Шрамко

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