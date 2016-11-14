Наблюдатели ОБСЕ заметили на пункте пропуска "Мариновка" грузовик с номерами РФ

"Патруль СММ находился на пункте пропуска через государственную границу в Мариновке (78 км к востоку от Донецка) более 30 минут, где зафиксировал, как один коммерческий грузовик (с номерными знаками Российской Федерации) заехал на территорию Украины с тентованым багажным отделом", - говорится в отчете.

Как отметили в ОБСЕ, дорогой обратно наблюдатели увидели, как большой автобус с табличкой "Программа детям Донбасса" с тонированными окнами проехал через пограничный пункт без остановки. Автобус сопровождал "полицейский" автомобиль "ДНР" с включенными сигнальными маячками синего цвета.

Напомним, что утром 14 ноября на пункте пропуска "Марьинка" на въезд ожидало 300 транспортных средств, а на выезд 280 автомобилей .