Спостерігачі ОБСЄ помітили на пункті пропуску “Маринівка” вантажівку з номерами РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Патруль Спеціальної моніторингової місії зафіксував на пункті пропуску через державний кордон у Маринівці вантажівку з російськими номерами, яка заїхала на територію України. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, передає УНН.
“Патруль СММ перебував на пункті пропуску через державний кордон у Маринівці (78 км на схід від Донецька) більш 30 хвилин, де зафіксував, як одна комерційна вантажівка (з номерними знаками Російської Федерації) заїхала на територію України з тентованим багажним відділом”, — йдеться у звіті.
Як відзначили в ОБСЄ, дорогою у зворотному напрямку спостерігачі побачили, як великий автобус з табличкою “Програма дітям Донбасу” з тонованими вікнами проїхав через прикордонний пункт без зупинки. Автобус супроводжував “поліцейський” автомобіль “ДНР” з увімкненими сигнальними маячками синього кольору.
Нагадаємо, що ранком 14 листопада на пункті пропуску “Мар’їнка” на в’їзд очікувало 300 транспортних засобів, а на виїзд 280 автівок.