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Спортивный покер официально стал видом спорта в Украине

Киев • УНН

 • 12341 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Спортивный покер официально признали видом спорта в Украине. Об этом говорится в указе Министерства молодежи и спорта Украины №3780 от 16 августа, передает УНН.

Спортивный покер официально стал видом спорта в Украине

"Признать вид спорта в Украине "Спортивный покер", - говорится в тексте приказа.

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Так, в разделе "Неолимпийские и национальные виды спорта" Реестра признанных видов спорта в Украине от 11 марта 2015 года внесен соответствующий пункт под №119.

При этом Минмолодьспорта отказало общественной организации "Федерация Киокусин кай Украины" в признании вида спорта "Киокусин".

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