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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Спортивний покер офіційно став видом спорту в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Спортивний покер офіційно визнали видом спорту в Україні. Про це йдеться в указі Міністерства молоді та спорту України №3780 від 16 серпня, передає УНН.

Спортивний покер офіційно став видом спорту в Україні

"Визнати вид спорту в Україні "Спортивний покер", - йдеться у тексті наказу.

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Так, до розділу "Неолімпійські та національні види спорту" Реєстру визнаних видів спорту в Україні від 11 березня 2015 року внесено відповідний пункт під №119.

При цьому Мінмолодьспорту відмовило громадській організації "Федерація Кіокусін кай України" у визнанні виду спорту "Кіокусін".

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