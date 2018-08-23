Спортивний покер офіційно став видом спорту в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Спортивний покер офіційно визнали видом спорту в Україні. Про це йдеться в указі Міністерства молоді та спорту України №3780 від 16 серпня, передає УНН.
"Визнати вид спорту в Україні "Спортивний покер", - йдеться у тексті наказу.
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Так, до розділу "Неолімпійські та національні види спорту" Реєстру визнаних видів спорту в Україні від 11 березня 2015 року внесено відповідний пункт під №119.
При цьому Мінмолодьспорту відмовило громадській організації "Федерація Кіокусін кай України" у визнанні виду спорту "Кіокусін".