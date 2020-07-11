Спортивный директор "Вольфсбурга" раскритиковал решение провести игру ЛЕ в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Немецкий “Вольфсбург” проявил недовольство решением провести матч 1/8 финала Лиги Европы против “Шахтера” в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на sportbuzzer.de.
В немецком клубе считают, что поездка в Украину может быть опасной из-за текущей эпидемиологической ситуации.
“Вольфсбург” проинформировал УЕФА о своей обеспокоенности, но получил ответ, что “интересы каждого должны быть приняты во внимание”. Я думаю, что это неправильно, если мы все же будем играть в Украине. Было бы хорошо, чтобы ситуация изменилась", — подчеркнул спортивный директор Шмадтке.
Он также подчеркнул, что УЕФА оставил за собой право изменить это решение, и окончательно все будет утверждено за неделю до матча.
Напомним, что в первой встрече между командами в Германии представитель Украины вышел триумфатором — 2:1.