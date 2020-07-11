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Спортивний директор "Вольфсбурга" розкритикував рішення провести гру ЛЄ в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Німецький “Вольфсбург” виявив незадоволеність рішенням провести матч у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти “Шахтаря” в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на sportbuzzer.de.

У німецькому клубі вважають, що поїздка в Україну може бути небезпечною через поточну епідеміологічну ситуацію.

“Вольфсбург” поінформував УЄФА про свою стурбованість, але отримав відповідь, що “інтереси кожного мають бути прийняті до уваги”. Я думаю, що це неправильно, якщо ми все ж будемо грати в Україні. Було б добре, щоб ситуація змінилася", — підкреслив спортивний директор Шмадтке.

Він також підкреслив, що УЄФА залишила за собою право змінити це рішення, і остаточно все буде затверджено за тиждень до матчу.

Нагадаємо, що у першій зустрічі між командами у Німеччині представник України вийшов тріумфатором — 2:1.

Українські Національні Новини

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