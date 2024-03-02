"Спорт есть вне политики от путиниста карякина" - Саладуха
Киев • УНН
Шахматист сергей карякин посетил оккупированную Авдеевку, чтобы поддержать российских солдат.
Шахматист сергей карякин приехал во временно оккупированную Авдеевку, чтобы поддержать вражескую армию. Об этом сообщает Пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины, передает УНН.
Шахматист-"оборотень" сергей карякин в очередной раз показал уровень независимости российского спорта. Он приехал в оккупированную рашистами Авдеевку, где поддержал российских военных и сыграл с ними в шахматы
Напомним,
Ранее карякин сменил свое гражданство с украинского на российское.
В 2014 году он выражал радость по поводу аннексии Крыма, а в 2022 году публично выражал поддержку полномасштабного вторжения.
На 6 месяцев был исключен из участия в ФИДЕ. Его имя попало в списки украинских спортивных санкций.
"Спорт есть вне политики от путиниста карякина" - Саладуха
Шахматист сергей карякин посетил оккупированную Авдеевку, чтобы поддержать российских солдат.
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