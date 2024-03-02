"Спорт є поза політикою від путініста карякіна" – Саладуха
Київ • УНН
Шахіст сергій карякін відвідав окуповану Авдіївку, щоб підтримати російських солдатів.
Шахіст сергій карякін приїхав до тимчасово окупованої Авдіївки, аби підтримати ворожу армію. Про це повідомляє Прес-служба Апарату Верховної Ради України, передає УНН.
Шахіст-"перевертень" Сергій Карякін вкотре показав рівень незалежності російського спорту. Він приїхав до окупованої рашистами Авдіївки, де підтримав російських військових та зіграв з ними в шахи
Нагадаємо
Раніше карякін змінив своє громадянство з українського на російське.
У 2014 році він висловлював радість щодо анексії Криму, а в 2022 році публічно висловлював підтримку повномасштабного вторгнення.
На 6 місяців був виключений з участі в ФІДЕ. Його ім'я потрапило до списків українських спортивних санкцій.