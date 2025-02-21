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Спорт и бизнес: FAVBET поддержал первое совместное мероприятие Sport&Business Club и WIN WIN CLUB

Спорт и бизнес: FAVBET поддержал первое совместное мероприятие Sport&Business Club и WIN WIN CLUB

Киев  •  УНН

 • 3988 просмотра

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Участники обсудили развитие спорта и бизнеса в Украине и собрали более 42 тыс. грн на строительство детского дома.

13 февраля 2025 года в столичном UNIT.City состоялось знаковое событие для мира спорта и бизнеса — первое совместное мероприятие Sport&Business Club и WIN WIN CLUB. Оно собрало известных спортсменов, предпринимателей, инвесторов и экспертов из разных отраслей, создав уникальную площадку для обмена опытом и налаживания сотрудничества. Об этом сообщает Tribuna.

Генеральным партнером мероприятия стала компания FAVBET, которая систематически поддерживает инициативы, направленные на развитие украинского спорта и бизнес-сообщества. Сотрудничество FAVBET со Sport&Business Club началось в 2023 году и с тех пор сосредоточено на популяризации спорта и расширении возможностей для бизнеса.

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Участники мероприятия обсуждали ключевые вызовы и перспективы развития спорта и бизнеса в Украине, делились успешными кейсами и искали новые форматы партнерства. Среди главных тем —инвестиции в спортивные проекты, привлечение молодежи к активному образу жизни и роль бизнеса в поддержке спортивных инициатив.

"Сочетание бизнеса и спорта открывает новые горизонты для обеих сфер. В FAVBET мы верим, что поддержка спортивных проектов не только способствует развитию индустрии, но и помогает воспитывать будущих чемпионов. Именно поэтому мы стремимся быть не просто спонсором, а активным участником изменений в спортивной и бизнес-среде Украины", — отметили в FAVBET.

СЕО Sport&Business Club Алексей Брага отметил значимость подобных мероприятий: "Спорт и бизнес имеют колоссальный потенциал для взаимодействия, и наша встреча с WIN WIN CLUB это подтвердила. Бизнес не только поддерживает спорт, но и получает от него новые возможности - от усиления бренда до расширения аудитории. Вместе с FAVBET мы создаем среду, где формируются партнерства, способные менять правила игры".

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Финальная часть мероприятия была посвящена нетворкингу, где участники активно обменивались контактами и обсуждали дальнейшие перспективы сотрудничества. Совместными усилиями удалось собрать 42 327 грн, которые будут направлены на строительство детского дома "Дитя Света" для детей, потерявших родительскую опеку.

FAVBET продолжает поддерживать подобные инициативы с убеждением, что синергия спорта и бизнеса будет способствовать позитивным изменениям в обществе и открывать новые возможности для будущих поколений.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Обществоспорт
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