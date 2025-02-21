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05:23 • 23557 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124635 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183861 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148198 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139525 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117706 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108220 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103021 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Спорт і бізнес: FAVBET підтримав перший спільний захід Sport&Business Club та WIN WIN CLUB

Спорт і бізнес: FAVBET підтримав перший спільний захід Sport&Business Club та WIN WIN CLUB

Київ • УНН

 • 23446 перегляди

Учасники обговорили розвиток спорту й бізнесу в Україні та зібрали понад 42 тис. грн на будівництво дитячого будинку.

 13 лютого 2025 року у столичному UNIT.City відбулася визначна подія для світу спорту та бізнесу — перший спільний захід Sport&Business Club і WIN WIN CLUB. Він зібрав відомих спортсменів, підприємців, інвесторів та експертів з різних галузей, створивши унікальний майданчик для обміну досвідом і налагодження співпраці. Про це повідомляє Tribuna.

Генеральним партнером заходу стала компанія FAVBET, яка систематично підтримує ініціативи, спрямовані на розвиток українського спорту та бізнес-спільноти. Співпраця FAVBET зі Sport&Business Club розпочалася у 2023 році і з того часу зосереджена на популяризації спорту та розширенні можливостей для бізнесу.

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Учасники заходу обговорювали ключові виклики та перспективи розвитку спорту й бізнесу в Україні, ділилися успішними кейсами та шукали нові формати партнерства. Серед головних тем — інвестиції у спортивні проєкти, залучення молоді до активного способу життя та роль бізнесу у підтримці спортивних ініціатив.

"Поєднання бізнесу та спорту відкриває нові горизонти для обох сфер. У FAVBET ми віримо, що підтримка спортивних проєктів не лише сприяє розвитку індустрії, а й допомагає виховувати майбутніх чемпіонів. Саме тому ми прагнемо бути не просто спонсором, а активним учасником змін у спортивному та бізнес-середовищі України", — зазначили у FAVBET.

СЕО Sport&Business Club Олексій Брага наголосив на значущості подібних заходів: "Спорт і бізнес мають колосальний потенціал для взаємодії, і наша зустріч з WIN WIN CLUB це підтвердила. Бізнес не лише підтримує спорт, а й отримує від нього нові можливості — від посилення бренду до розширення аудиторії. Разом з FAVBET ми створюємо середовище, де формуються партнерства, здатні змінювати правила гри".

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Фінальна частина заходу була присвячена нетворкінгу, де учасники активно обмінювалися контактами та обговорювали подальші перспективи співпраці. Спільними зусиллями вдалося зібрати 42 327 грн, які будуть спрямовані на будівництво дитячого будинку "Дитя Світла" для дітей, які втратили батьківську опіку.

FAVBET продовжує підтримувати подібні ініціативи з переконанням, що синергія спорту та бізнесу сприятиме позитивним змінам у суспільстві та відкриватиме нові можливості для майбутніх поколінь.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоСпорт
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