Спонсор Трампа обещал его адвокату 10 млн долларов за получение госкредита на АЭС

По данным издания, финансист Франклин Хэни составил контракт с адвокатом в начале апреля с целью воспользоваться его связями и личным знакомством с Трампом. Хэни требовались дополнительные средства для завершения строительства АЭС в Беллефонте, и он рассчитывал получить от министерства энергетики займ в рамках одной из государственных программ льготного кредитования. При этом в контракте было прописано, что обещанное вознаграждение Коэну будет меньше 10 млн долларов, если финансист получит от государства меньше необходимых 5 млн.

Ранее стало известно, что Коэн активно пытался навязать свои консультационные услуги различным фирмам, указывая на то, что он имеет беспрецедентный доступ к Трампу. Так, международная фармацевтическая корпорация Novartis ежемесячно платила Коэну 1,2 млн долларов за обещание предоставлять ей на конфиденциальной основе доступ к администрации США. Телекоммуникационная компания AT&T в конце 2017 года также платила Коэну, однако ее представители заявили, что речь не шла о лоббировании ее интересов.

Как сообщал УНН, Трамп направит послание Ким Чен Ыну.