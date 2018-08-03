Спонсор Трампа обіцяв його адвокату 10 млн доларів за отримання держкредиту на АЕС

За даними видання, фінансист Франклін Хені склав контракт з адвокатом на початку квітня з метою скористатися його зв’язками і особистим знайомством з Трампом. Хені були потрібні додаткові кошти для завершення будівництва АЕС в Беллефонт, і він розраховував отримати від міністерства енергетики позику в рамках однієї з державних програм пільгового кредитування. При цьому в контракті було прописано, що обіцяну винагороду Коену буде менше 10 млн доларів, якщо фінансист отримає від держави менше необхідних 5 млн.

Раніше стало відомо, що Коен активно намагався нав’язати свої консультаційні послуги різним фірмам, вказуючи на те, що він має безпрецедентний доступ до Трампа. Так, міжнародна фармацевтична корпорація Novartis щомісяця платила Коену 1,2 млн доларів за обіцянку надавати їй на конфіденційній основі доступ до адміністрації США. Телекомунікаційна компанія AT&T в кінці 2017 року також ще платила Коену, проте її представники заявили, що мова не йшла про лобіювання її інтересів.

Як повідомляв УНН, Трамп направить послання Кім Чен Ину.