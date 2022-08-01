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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Сначала уничтожение оккупантов, затем – дипломатия": Данилов о возвращении территорий

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 августа. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг мнение, что Украина якобы не сможет вернуть военным путем захваченные россией территории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter политика.

Цитата

"Опасный российский нарратив, который с удовольствием подхватывают "полезные идиоты" путина на Западе: Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. Это заблуждение! Можем и сделаем. Сначала – уничтожение оккупантов, затем – дипломатия. Единственный язык, который понимают рашисты", – написал Данилов.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет победить россию с нынешней стратегией поддержки НАТО, а также предупредил о тяжелых последствиях для европейской экономики.

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