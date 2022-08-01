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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 28311 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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"Спочатку знищення окупантів, потім – дипломатія": Данілов про повернення територій

"Спочатку знищення окупантів, потім – дипломатія": Данілов про повернення територій

Київ • УНН

 • 168458 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов спростував думку, що Україна начебто не зможе повернути військовим шляхом захоплені росією території. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter політика.

Цитата

"Небезпечний російський наратив, який із задоволенням підхоплюють "корисні ідіоти" путіна на Заході: Україна не зможе військовим шляхом повернути захоплені території. Це омана! Можемо і зробимо. Спочатку – знищення окупантів, потім – дипломатія. Єдина мова, яку розуміють рашисти", – написав Данілов.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не зможе перемогти росію із нинішньою стратегією підтримки НАТО, а також попередив про тяжкі наслідки для європейської економіки.

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