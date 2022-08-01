"Спочатку знищення окупантів, потім – дипломатія": Данілов про повернення територій

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"Небезпечний російський наратив, який із задоволенням підхоплюють "корисні ідіоти" путіна на Заході: Україна не зможе військовим шляхом повернути захоплені території. Це омана! Можемо і зробимо. Спочатку – знищення окупантів, потім – дипломатія. Єдина мова, яку розуміють рашисти", – написав Данілов.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не зможе перемогти росію із нинішньою стратегією підтримки НАТО, а також попередив про тяжкі наслідки для європейської економіки.