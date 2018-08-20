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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Уплата налогов: переход на новые счета завершится 10 сентября

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. 10 сентября заканчивается переходный период на новые счета для уплаты налогов, передает УНН со ссылкой на сообщение Казначейства.

Уплата налогов: переход на новые счета завершится 10 сентября

“С 11 сентября 2018 года бюджетные счета для уплаты налогов, сборов, платежей, открытые на любом другом МФО, кроме 899998, будут закрыты”, — сказано в сообщении.

Казначейство обратило внимание налогоплательщиков, органов ГФС, местных финансовых органов и других органов, контролирующих бюджетные поступления, на то, что со 2 июля 2018 года функционируют новые счета для уплаты налогов, сборов, платежей, открытые на балансе центрального аппарата Казначейства (МФО — 899998).

Чтобы предотвратить потери бюджета Казначейство установило переходный период функционирования централизованной модели выполнения доходной части бюджетов, в течение которого остались активными для зачисления налогов, сборов, платежей, в частности, счета, открытые на балансе Главных управлений Казначейства в областях и г. Киеве и будут действовать до 11 сентября 2018 года (старые счета).

“Предельный срок переходного периода заканчивается 10 сентября 2018. С 11 сентября средства, которые будут выплачиваться плательщиками на старые счета, не будут зачисляться в бюджеты, а будут возвращаться плательщикам как неопределенные поступления”, — отметили в Казначействе.

Учитывая это, все налоги, сборы и платежи необходимо платить в полном объеме на новые реквизиты счетов, которые открыты на балансе центрального аппарата Казначейства (МФО — 899998).

Напомним, украинцам больше не придется платить налоги по алиментам.

Украинские Национальные Новости

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