Уплата налогов: переход на новые счета завершится 10 сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. 10 сентября заканчивается переходный период на новые счета для уплаты налогов, передает УНН со ссылкой на сообщение Казначейства.
“С 11 сентября 2018 года бюджетные счета для уплаты налогов, сборов, платежей, открытые на любом другом МФО, кроме 899998, будут закрыты”, — сказано в сообщении.
Казначейство обратило внимание налогоплательщиков, органов ГФС, местных финансовых органов и других органов, контролирующих бюджетные поступления, на то, что со 2 июля 2018 года функционируют новые счета для уплаты налогов, сборов, платежей, открытые на балансе центрального аппарата Казначейства (МФО — 899998).
Чтобы предотвратить потери бюджета Казначейство установило переходный период функционирования централизованной модели выполнения доходной части бюджетов, в течение которого остались активными для зачисления налогов, сборов, платежей, в частности, счета, открытые на балансе Главных управлений Казначейства в областях и г. Киеве и будут действовать до 11 сентября 2018 года (старые счета).
“Предельный срок переходного периода заканчивается 10 сентября 2018. С 11 сентября средства, которые будут выплачиваться плательщиками на старые счета, не будут зачисляться в бюджеты, а будут возвращаться плательщикам как неопределенные поступления”, — отметили в Казначействе.
Учитывая это, все налоги, сборы и платежи необходимо платить в полном объеме на новые реквизиты счетов, которые открыты на балансе центрального аппарата Казначейства (МФО — 899998).
Напомним, украинцам больше не придется платить налоги по алиментам.