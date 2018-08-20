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Сплата податків: перехід на нові рахунки завершиться 10 вересня

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. 10 вересня закінчується перехідний період на нові рахунки для сплати податків, передає УНН з посиланням на повідомлення Казначейства.

Сплата податків: перехід на нові рахунки завершиться 10 вересня

“З 11 вересня 2018 року бюджетні рахунки для сплати податків, зборів, платежів, відкриті на МФО іншому, ніж 899998, будуть закриті”, — сказано у повідомленні.

Казначейство звернуло увагу платників податків, органів ДФС, місцевих фінансових органів та інших органів, що контролюють бюджетні надходження, що з 2 липня 2018 року функціонують нові рахунки для сплати податків, зборів, платежів, відкриті на балансі центрального апарату Казначейства (МФО — 899998).

Щоб запобігти втратам бюджету Казначейство встановило перехідний період функціонування централізованої моделі виконання дохідної частини бюджетів, протягом якого залишилися активними для зарахування податків, зборів, платежів, зокрема, рахунки, які відкриті на балансі Головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві та будуть діяти до 11 вересня 2018 року (старі рахунки).

“Граничний термін перехідного періоду закінчується 10 вересня 2018 року. З 11 вересня кошти, які сплачуватимуться платниками на старі рахунки, не будуть зараховуватись до бюджетів, а повертатимуться платникам як нез’ясовані надходження”, — наголосили у Казначействі.

З огляду на це, усі податки, збори та платежі необхідно сплачувати в повному обсязі нові реквізити рахунків, які відкриті на балансі центрального апарату Казначейства (МФО — 899998).

Нагадаємо, українцям більше не доведеться сплачувати податки з аліментів.

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