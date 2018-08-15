Аліменти виключили із оподатковуваного доходу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Українцям більше не доведеться сплачувати податки з аліментів. Відповідна норма закріплена у змінах до Податкового кодексу, які діють з 28 липня, передає УНН з посиланням на повідомлення одного з регіональних підрозділів ДФС.
“Змінами передбачено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються аліменти у тому числі аліменти, що виплачуються нерезидентом”, — сказано в повідомленні.
Крім того, нововведення передбачають, що до переліку витрат, які можна включити до податкової знижки, зокрема, належать кошти, сплачені на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти.
“Раніше таке право надавалося лише за послуги, сплачені на користь вітчизняних закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти”, — зауважили податківці.
Право на отримання податкової знижки мають лише члени сім’ї першого ступеня спорідненості, тобто — чоловік, дружина, діти, батьки.
“Відповідно, якщо платник сплачував за своє навчання, навчання дітей або батьків, він може звернутися до фіскальної служби для отримання податкової знижки. Для цього після закінчення податкового року необхідно подати до 31 грудня року, наступного за звітним декларацію, в якій зазначити суму отриманих доходів та суму коштів, які сплачені на освітні послуги. Після проведення перерахунків протягом 60 днів платнику повернуть кошти”, — пояснили у регіональному підрозділі ДФС.
Податкова знижка нараховується на доходи, отримані у вигляді заробітної плати, при цьому сума податкової знижки не повинна перевищувати розмір заробітної плати, яку платник отримав протягом року.
Підтвердженням отриманих освітніх послуг є угода, яку платник складає із закладом освіти. Угоди та розрахункові документи, які підтверджують сплату коштів, платник має зберігати протягом трьох років.
Перелік вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти визначено відповідними законами України.
Зазначені зміни будуть діяти для отримання податкової знижки за 2018 рік. Відповідно, громадяни мають подати декларацію про отримані доходи з 1 січня до 31 грудня 2019 року.
Нагадаємо, податківці розповіли, які документи треба подавати українцям для того, щоб отримати податкову знижку на навчання.