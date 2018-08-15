Аліменти виключили із оподатковуваного доходу

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Українцям більше не доведеться сплачувати податки з аліментів. Відповідна норма закріплена у змінах до Податкового кодексу, які діють з 28 липня, передає УНН з посиланням на повідомлення одного з регіональних підрозділів ДФС.