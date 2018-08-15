Алименты исключили из налогооблагаемого дохода
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Украинцам больше не придется платить налоги с алиментов. Соответствующая норма закреплена в изменениях в Налоговый кодекс, которые действуют с 28 июля, передает УНН со ссылкой на сообщение одного из региональных подразделений ГФС.
“Изменениями предусмотрено, что в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога не включаются алименты в том числе алименты, выплачиваемые нерезидентом”, — говорится в сообщении.
Кроме того, нововведения предусматривают, что в перечень расходов, которые можно включить в налоговую скидку, в частности, относятся средства, уплаченные в пользу отечественных учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего образования.
“Раньше такое право предоставлялось только за услуги, оплаченные в пользу отечественных учреждений профессионального (профессионально-технического) и высшего образования”, — отметили налоговики.
Право на получение налоговой скидки имеют только члены семьи первой степени родства, то есть — муж, жена, дети, родители.
“Соответственно, если плательщик платил за свое обучение, обучение детей или родителей, он может обратиться в фискальную службу для получения налоговой скидки. Для этого после окончания налогового года необходимо подать до 31 декабря года, следующего за отчетным декларацию, в которой указать сумму полученных доходов и сумму средств, уплаченных на образовательные услуги. После проведения перерасчетов в течение 60 дней плательщику вернут деньги”, — пояснили в региональном подразделении ГФС.
Налоговая скидка начисляется на доходы, полученные в виде заработной платы, при этом сумма налоговой скидки не должна превышать размер заработной платы, которую плательщик получил в течение года.
Подтверждением полученных образовательных услуг является договор, который плательщик составляет с учебным заведением. Договор и расчетные документы, подтверждающие уплату средств, плательщик должен хранить в течение трех лет.
Перечень отечественных учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования определены соответствующими законами Украины.
Указанные изменения будут действовать для получения налоговой скидки за 2018 год. Соответственно, граждане должны подать декларацию о полученных доходах с 1 января по 31 декабря 2019 года.
Напомним, налоговики рассказали, какие документы надо подавать украинцам, чтобы получить налоговую скидку на обучение.