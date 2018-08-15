Алименты исключили из налогооблагаемого дохода

$41.180.14
46.610.42
ukru
Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году
Эксклюзив
10:31 • 9310 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 19257 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 45348 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 45113 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 29526 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 57801 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 104533 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 159126 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 144543 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 72019 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
5.2м/с
58%
Популярные новости

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 39855 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 33534 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 36878 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 32376 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 10007 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 33592 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 45348 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 45113 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 159126 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 144543 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 10716 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 18053 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 19910 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 22026 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 24796 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Алименты исключили из налогооблагаемого дохода

Киев • УНН

 • 22270 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Украинцам больше не придется платить налоги с алиментов. Соответствующая норма закреплена в изменениях в Налоговый кодекс, которые действуют с 28 июля, передает УНН со ссылкой на сообщение одного из региональных подразделений ГФС.

Алименты исключили из налогооблагаемого дохода

“Изменениями предусмотрено, что в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога не включаются алименты в том числе алименты, выплачиваемые нерезидентом”, — говорится в сообщении.

Кроме того, нововведения предусматривают, что в перечень расходов, которые можно включить в налоговую скидку, в частности, относятся средства, уплаченные в пользу отечественных учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего образования.

“Раньше такое право предоставлялось только за услуги, оплаченные в пользу отечественных учреждений профессионального (профессионально-технического) и высшего образования”, — отметили налоговики.

Право на получение налоговой скидки имеют только члены семьи первой степени родства, то есть — муж, жена, дети, родители.

“Соответственно, если плательщик платил за свое обучение, обучение детей или родителей, он может обратиться в фискальную службу для получения налоговой скидки. Для этого после окончания налогового года необходимо подать до 31 декабря года, следующего за отчетным декларацию, в которой указать сумму полученных доходов и сумму средств, уплаченных на образовательные услуги. После проведения перерасчетов в течение 60 дней плательщику вернут деньги”, — пояснили в региональном подразделении ГФС.

Налоговая скидка начисляется на доходы, полученные в виде заработной платы, при этом сумма налоговой скидки не должна превышать размер заработной платы, которую плательщик получил в течение года.

Подтверждением полученных образовательных услуг является договор, который плательщик составляет с учебным заведением. Договор и расчетные документы, подтверждающие уплату средств, плательщик должен хранить в течение трех лет.

Перечень отечественных учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования определены соответствующими законами Украины.

Указанные изменения будут действовать для получения налоговой скидки за 2018 год. Соответственно, граждане должны подать декларацию о полученных доходах с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Напомним, налоговики рассказали, какие документы надо подавать украинцам, чтобы получить налоговую скидку на обучение.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика
Brent
$65.18
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.56
Золото
$3,319.89
Ethereum
$1,569.12