Сотрудник СБУ и работник прокуратуры сфальсифицировали дело против банкира ради 100 тысяч долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Работник прокуратуры и сотрудник Службы безопасности Украины обвиняются в фальсификации уголовного производства - злоумышленники требовали 100 тыс. долларов от банковского работника за якобы обнаруженные уголовные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Детали
По данным предварительного следствия, злоумышленники требовали $ 100 тысяч от банковского работника за якобы обнаруженные уголовные нарушения. За эту сумму сообщники обещали скрыть информацию о начатом "расследовании" и не обнародовать данные, которые могут негативно повлиять на репутацию банка.
Правоохранители задержали прокурора одной из Киевских местных прокуратур в помещении банка сразу после получения средств. Впоследствии было разоблачено и его сообщника.
Прокурор и сотрудник СБУ обвиняются в заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления совместном с искусственным созданием доказательств обвинения, составлении заведомо поддельных официальных документов, а также законченном покушении на мошенничество, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере по ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
Сотруднику СБУ также инкриминируют разглашение данных предварительного расследования (ч. 2 ст. 387 УК Украины). В случае доказательства вины, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Добавим
Правоохранители задержали оперуполномоченного Службы безопасности Украины, который похитил человека и требовал у потерпевшего деньги в сумме 40 тысяч евро и 1 миллион 600 тысяч гривен.