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Співробітник СБУ та працівник прокуратури сфальсифікували справу проти банкіра заради 100 тисяч доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Працівник прокуратури та співробітник Служби безпеки України обвинувачуються у фальсифікації кримінального провадження - зловмисники вимагали 100 тисяч доларів від банківського працівника за нібито виявлені кримінальні порушення. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Деталі

За даними досудового слідства, зловмисники вимагали 100 тисяч доларів від банківського працівника за нібито виявлені кримінальні порушення. За цю суму спільники обіцяли приховати інформацію про розпочате "розслідування" і не оприлюднювати дані, що можуть негативно вплинути на репутацію банку.

Правоохоронці затримали прокурора однієї із Київських місцевих прокуратур у приміщенні банку відразу після отримання коштів. Згодом було викрито і його спільника.

Прокурор та співробітник СБУ обвинувачуються у завідомо неправдивому повідомленні про вчинення кримінального правопорушення, поєднаному зі штучним створенням доказів обвинувачення, складанні завідомо підроблених офіційних документів, а також закінченому замаху на шахрайство, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Співробітнику СБУ також інкримінують розголошення даних досудового розслідування (ч. 2 ст. 387 КК України). У разі доведення вини, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Додамо

Правоохоронці затримали оперуповноваженого Служби безпеки України, який викрав людину та вимагав у потерпілого гроші в сумі 40 тисяч євро та 1 мільйон 600 тисяч гривень.

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