Співробітник СБУ та працівник прокуратури сфальсифікували справу проти банкіра заради 100 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Працівник прокуратури та співробітник Служби безпеки України обвинувачуються у фальсифікації кримінального провадження - зловмисники вимагали 100 тисяч доларів від банківського працівника за нібито виявлені кримінальні порушення. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.
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За даними досудового слідства, зловмисники вимагали 100 тисяч доларів від банківського працівника за нібито виявлені кримінальні порушення. За цю суму спільники обіцяли приховати інформацію про розпочате "розслідування" і не оприлюднювати дані, що можуть негативно вплинути на репутацію банку.
Правоохоронці затримали прокурора однієї із Київських місцевих прокуратур у приміщенні банку відразу після отримання коштів. Згодом було викрито і його спільника.
Прокурор та співробітник СБУ обвинувачуються у завідомо неправдивому повідомленні про вчинення кримінального правопорушення, поєднаному зі штучним створенням доказів обвинувачення, складанні завідомо підроблених офіційних документів, а також закінченому замаху на шахрайство, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Співробітнику СБУ також інкримінують розголошення даних досудового розслідування (ч. 2 ст. 387 КК України). У разі доведення вини, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Додамо
Правоохоронці затримали оперуповноваженого Служби безпеки України, який викрав людину та вимагав у потерпілого гроші в сумі 40 тисяч євро та 1 мільйон 600 тисяч гривень.