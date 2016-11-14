Сотрудник "КОВД" погиб в ДТП в Харькове
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 14 ноября. УНН. ДТП в Харькове произошло сегодня ночью около 00:30 на перекрестке улиц Академика Павлова и Тимуровцев. В результате аварии два человека погибли и двое доставлены в больницу. Об этом сообщили УНН в ГУНПУ в Харьковской области.
Как отметили в ГУНПУ в Харьковской области, один из погибших - сотрудник спецподразделения "КОВД".
Как выяснили правоохранители, автомобиль "Тойота" совершил наезд на опору линии электропередач, от чего произошло возгорание автомобиля. На месте происшествия погибли два пассажира - мужчина и женщина, возраст которых устанавливается.
Также 28-летний водитель и 26-летняя девушка доставлены в 4-ю Харьковскую городскую клиническую больницу скорой неотложной медицинской помощи им. А.Н. Мещанинова.
Следователь СУ совместно со следователем прокуратуры провели осмотр места происшествия и собрали материал, который передали для дальнейшего рассмотрения в прокуратуру Харьковской области.