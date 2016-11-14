Співробітник "КОРДу" загинув у ДТП у Харкові
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. ДТП у Харкові сталася сьогодні вночі близько 00:30 на перехресті вулиць Академіка Павлова та Тимурівців. Внаслідок аварії дві особи загинули та двоє доставлені до лікарні. Про це повідомили УНН в ГУНПУ в Харківській області.
Як відзначили в ГУНПУ в Харківській області, один із загиблих — співробітник спецпідрозділу “КОРД”.
Як з’ясували правоохоронці, автомобіль “Тойота” скоїв наїзд на опору лінії електропередач, від чого сталося загоряння автівки. На місці пригоди загинуло два пасажири — чоловік та жінка, вік яких встановлюється.
Також 28-річний водій та 26-річна дівчина доставлені до 4-ї Харківської міської клінічної лікарні швидкої невідкладної медичної допомоги ім. О.М. Мещанінова.
Слідчим СУ спільно зі слідчим прокуратури проведено огляд місця події та зібрано матеріал, який передано для подальшого розгляду до прокуратури Харківської області.