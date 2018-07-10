Сотрудник кафе публично оскорбил советника Трампа

Отмечается, что одним вечером Миллер заказал набор суши-роллов на вынос в кафе в центре города недалеко от своего дома, однако после того, как он оплатил и забрал заказ, работник заведения выбежал за ним на улицу, публично оскорбил его, используя нецензурную брань, а также показал ему вслед неприличные жесты. В результате, как указало издание, советнику Трампа пришлось выбросить свой ужин стоимостью 80 долларов из-за опасений, что он мог быть отравлен или испорчен.

Это не первый случай нападок на членов администрации нынешнего президента в повседневной жизни. Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что ее отказались обслуживать в ресторане в городе Лексингтон (штат Вирджиния) из-за того, что она работает на Трампа. Владелица заведения Стефани Уилкинсон позже заявила, что попросила Сандерс уйти, так как прислушалась к мнению своих сотрудников.

Как сообщал УНН, Трамп назвал неразумными тех, кто советовал ему не звонить Путину.