Співробітник кафе публічно образив радника Трампа

Відзначається, що одного вечора Міллер замовив набір суші-ролів на виніс в кафе в центрі міста недалеко від свого будинку, проте після того, як він сплатив і забрав замовлення, працівник закладу вибіг за ним на вулицю, публічно образив його, використовуючи нецензурну лайку, а також показав йому вслід непристойні жести. В результаті, як вказало видання, раднику Трампа довелося викинути свою вечерю вартістю 80 доларів через побоювання, що він міг бути отруєний або зіпсований.

Це не перший випадок нападок на членів адміністрації нинішнього президента в повсякденному житті. Раніше прес-секретар Білого дому Сара Сандерс повідомила, що її відмовилися обслуговувати в ресторані в місті Лексінгтон (штат Вірджинія) через те, що вона працює на Трампа. Власниця закладу Стефані Уілкінсон пізніше заявила, що попросила Сандерс піти, так як прислухалася до думки своїх співробітників.

Як повідомляв УНН, Трамп назвав нерозумними тих, хто радив йому не дзвонити Путіну.