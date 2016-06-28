Сотрудничество ФРГ и ЕС с Украиной должно стать крупнейшим проектом в экономической сфере на следующие 10 лет - Г.Мюллер

Г.Мюллер подчеркнул, что "важно запустить процесс, чтобы экономика ФРГ вкладывала в экономику Украины".

"Самым большим европейским проектом в экономической сфере на следующие 10 лет должно стать сотрудничество ФРГ и ЕС с Украиной. Мы полностью согласны и подписываемся под вашей правительственной программой. Мы уверены в таком подходе, поскольку ваше Правительство направляет в Европу правильные сигналы", - подчеркнул Г.Мюллер.

Немецкая сторона также выразила готовность поделиться опытом и оказать практическую помощь в совершенствовании системы профессионально-технического образования в Украине. Стороны договорились подготовить отдельную программу с привлечением образовательных учреждений, бизнес ассоциаций и торгово-промышленных палат двух стран.

Отдельно стороны обсудили вопросы перемещенных лиц в Украине. Г.Мюллер отметил, что Германия понимает сложность ситуации, связанной с большим числом беженцев и перемещенных лиц в Украине. "Мы понимаем масштаб этой проблемы, поэтому должны призвать мировое сообщество к помощи беженцам", - заявил он. В свою очередь, Владимир Гройсман отметил, что Правительство прилагает максимальные усилия для того, чтобы 1,7 млн. человек, вынужденных уехать из Донбасса, получили необходимую помощь и поддержку со стороны правительства.