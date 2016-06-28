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Співпраця ФРН та ЄС з Україною має стати найбільшим проектом в економічній сфері на наступні 10 років - Г.Мюллер

Співпраця ФРН та ЄС з Україною має стати найбільшим проектом в економічній сфері на наступні 10 років - Г.Мюллер

Київ • УНН

 • 6486 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Найбільшим європейським проектом в економічній сфері на наступні 10 років має стати співробітництво ФРН та ЄС з Україною. На цьому наголосив міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини Герд Мюллер під час зустрічі із Прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.

Г.Мюллер наголосив, що “важливо запустити процес, щоб економіка ФРН вкладала в економіку України”.

“Найбільшим європейським проектом в економічній сфері на наступні 10 років має стати співробітництво ФРН та ЄС з Україною. Ми повністю погоджуємося і підписуємося під вашою урядовою програмою. Ми впевнені в такому підході, оскільки ваш Уряд надсилає в Європу правильні сигнали”, — підкреслив Г.Мюллер.

Німецька сторона також висловила готовність поділитися досвідом та надати практичну допомогу у вдосконаленні системи професійно-технічної освіти в Україні. Сторони домовилися підготувати окрему програму із залученням освітніх інституцій, бізнесових асоціацій та торгово-промислових палат двох країн.

Окремо сторони обговорили питання переміщених осіб в Україні. Г.Мюллер зазначив, що Німеччина розуміє складність ситуації, пов’язаної із великим числом біженців та переміщених осіб в Україні. “Ми розуміємо масштаб цієї проблеми, тому маємо закликати світову спільноту до допомоги біженцям”, — заявив він. У свою чергу, Володимир Гройсман зауважив, що Уряд докладає максимальних зусиль для того, щоб 1,7 млн. осіб, змушених виїхати з Донбасу, отримали необхідну допомогу та підтримку з боку уряду.

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